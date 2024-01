Del Castilho: “NDP heeft macht steeds gebruikt voor persoonlijk belang Bouterse, zijn familie en vrienden”

Volgens DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) haar macht in Suriname steeds gebruikt voor het persoonlijk belang van Desi Bouterse en zijn familie en vrienden.

Dat de paarse partij zich nu volledig focust op verkiezingswinst in 2025 is volgens haar ook bedoeld om de partijvoorzitter Bouterse, die momenteel onvindbaar is en weigert 20 jaar celstraf voor meervoudige moord uit te zitten, enige hulp te kunnen bieden.

“Het gaat precies om hetzelfde. Om vrij hier weer rond te lopen, straffeloos te zijn, moet een partij aan de macht komen die dat sanctioneert. Die ook staat voor het opzij zetten van wet en recht wanneer het aankomt om hun voorzitter. En dat is niet hetgeen Suriname vooruit gaat brengen. Suriname gaat alleen maar vooruit op basis van standaarden, wet en regelgeving die voor iedereen gelden. Respect voor het leven en respect voor vrije meningsuiting en positieve initiatieven om onze economie te brengen waar het hoort”, benadrukt de Surinaamse politica.

Del Castilho stelt dat de oud-president Suriname reeds 40 jaren heeft vastgehouden in een ellende met afbraak van niet alleen de economie, maar ook de morele normen en waarden. Het is daarom tijd dat het land hiervan losbreekt en zich meer focust op de ontwikkeling.

“Deze persoon Bouterse heeft niets anders dan ellende in Suriname gebracht. Suriname is nu gereed voor de volgende stap. Het is tijd om te bouwen. En in die heropbouw is er geen plaats voor mensen met zo een staat van dienst. Aan de persoon Bouterse moeten we niet te veel tijd wijden. Zijn straf is bepaald en hij moet het uitzitten. En als dat niet nu is, dan zodra hij zijn kop boven het maaiveld steekt, moet hij opgepakt worden en gebracht worden naar waar hij hoort, in de cel”, benadrukt de politica.

De DA ’91-voorzitter doet een beroep op Surinamers om hun gezond verstand te gebruiken en nu eindelijk een keer te kiezen te gaan voor doorbraak van de cirkel van armoede en ellende en te kiezen voor schoon leiderschap.

“Vrij van veroordelingen. We kunnen beter. Het is een kleine groep van onze samenleving die met een veroordeling op zijn naam rondloopt. Nog kleiner voor mensenrechtenschendingen. We zijn niet afhankelijk van dat soort mensen. Laten de goede mensen naar boven komen en laat het volk kiezen voor leiders die inzicht hebben, bereid zijn offers te brengen en bereid zijn een voorbeeld te zijn om deze samenleving te liften op het juiste spoor”, aldus de politica.