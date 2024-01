Verdachte dreigt politieagenten met luchtbuks te schieten bij aanhouding

De 28-jarige S.A. is op zaterdag 20 januari door de politie van bureau Henar op zijn woonadres aan de Ataoellahweg opgespoord en aangehouden. Tegen hem was er eerder op de dag aangifte op het voormelde politiebureau gedaan ter zake mishandeling en bedreiging door zijn echtgenote R.B. (26).

Bij aankomst van de politie op zijn woonadres bewapende de verdachte zich met een luchtbuks en dreigde de politieambtenaren daarmee neer te schieten. Het gelukte de wetsdienaren hem het wapen afhandig te maken en hem in de boeien te slaan, meldt het Korps Politie Suriname.

Het wapen is hangende het onderzoek in beslag genomen. Hierna is S.A. ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van bureau Paradise.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.