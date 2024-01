Vandaag geboortedag dr. Sophie Redmond; lezing op zondag 24 maart in Amsterdam

Op 14 januari 1907 werd Jeanne Sophie Everdine Redmond in Paramaribo, Suriname geboren. Op haar geboortedag vandaag, is bekendgemaakt dat de Sophie Redmondlezing in Amsterdam op zondag 24 maart 2024 voor de 11e keer wordt gehouden.

Dr. Sophie Redmond was arts, betrokken bij de politiek, toneelschrijver, radiomaker, actrice en feminist. Zij zette zich in voor de Surinaamse samenleving, gaf voorlichting over de gezondheid, hygiëne en sociale vraagstukken en betrokken bij de opstart van onder andere de Surinaamse waterleiding maatschappij (SWM) en het kindertehuis Saron.

In haar relatief korte leven zij een enorme impact gehad op de Surinaamse samenleving schrijft de stichting Between The Lines, die elk jaar in Amsterdam de Dokter Sophie Redmond Lezing organiseert.

Daarbij wordt de ‘Gouden Vioolspeld’ uitgereikt aan een vrouw die in de geest van Sophie Redmond vrouwen inspireert en gezien wordt als een rolmodel vanwege buitengewone prestaties op maatschappelijk en/of cultureel gebied.