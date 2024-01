Tv-serie Borney House nu ook op televisie

De televisieserie ‘Borney House’ is vanaf januari 2024 ook te zien op de televisie in Suriname. Het tweede seizoen van deze komische serie, geproduceerd door Para’s Media, is vorig jaar ingegaan met de release van aflevering 10 op het streamingplatform Marronflix. ‘Borney House’ wordt thans elke zondag om 19:45 uur uitgezonden op Koyeba Media / Tv (kanaal 8.7).

Para’s Media en het management van Koyeba Media hebben in december 2023 overeenstemming bereikt over de uitzendrechten van ‘Borney House’. De serie was tot dan alleen toegankelijk voor abonnees van Marronflix. Het is niet uitgesloten dat de serie ook op andere zenders zal worden vertoond.

De komische serie, geregisseerd door Quinton Black, El Durando Misiedjan en Ronald Misiedjan, volgt het verhaal van een luidruchtig gezin. Vader (Ronald Misiedjan) is vaak in het binnenland vanwege zijn werk, terwijl moeder (Irien Adelaar) het grootste deel van haar tijd doorbrengt op haar kostgrond buiten de hoofdstad Paramaribo. Wanneer de kinderen het huis voor zichzelf hebben, leidt dit altijd tot overlast voor de buren. Sinds de lancering in november 2019 zijn er al 13 afleveringen uitgebracht.

Het tweede seizoen van de serie wordt gekenmerkt door nog meer chaos in de ‘Borney House’. Het huis, dat al vol zat met kinderen, is aangevuld met nichtjes en neefjes van moeder, waardoor het burengerucht nog erger is geworden.

Para’s Media is sterk afhankelijk van advertenties en sponsors voor het produceren van films en documentaires. Dit jaar zal de filmorganisatie zich daarom richten op het aangaan van partnerschappen. Hoe lang de serie doorgaat, zal mede afhangen van de beschikbaarheid van middelen voor de productie.