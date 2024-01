Van der San: “Verhaal klopt niet, ik was vorige week zaterdag nog bij Bouterse”

Het verhaal dat de veroordeelde ex-legerleider Desi Bouterse niet in Suriname is en mogelijk al bijna een maand in Venezuela zit, is volgens oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San niets anders dan flauwekul.

“Ik was vorige week zaterdag bij hem. Dat verhaal is flauwekul”, zei oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San zaterdag op D-TV.

Bouterse die door het Surinaamse Hof van Justitie tot 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, heeft zich vrijdag niet aangemeld te Santo Boma. Ook zijn voormalige lijfwacht, Iwan Dijksteel, is voortvluchtig.

Van der San voerde aan dat hij op zaterdag 6 januari 2024 met meer dan 20 personen in gezelschap van Bouterse is geweest op zijn residentie te Leonsberg. “Ik heb hem dingen gezegd”, zei Van der San.

De oud-kabinetsdirecteur noemt de Times of Suriname, de Surinaamse krant die dit bericht naar buiten heeft gebracht, een schande van een krant. “Daarom zeg ik dat we middelmatig en bakba winkri-achtig zijn in dit land. Dat een krant zo een rotzooi schrijft”, aldus de bestuurskundige.

Van der San vindt dat Bouterse correct heeft gehandeld door zich niet aan te melden. Hij noemde deze actie van het Openbaar Ministerie niets anders dan een actie om de leider Bouterse uit te schakelen. Vandaar dat de oud-president ballingschap aan zichzelf heeft toegepast.

“Hij is in eigen ballingschap gegaan, want hij is leider. En als leider moet hij ervoor zorgen dat hij overzicht blijft houden op de ontstane situatie”, stelde hij.

De oud-kabinetsdirecteur voerde verder ook aan dat Bouterse als president van Suriname tussen 2010 en 2020 in de positie is geweest om het strafproces bij de rechter te verstoren. Maar dat heeft hij niet gedaan. Op basis hiervan kan er niet gezegd worden dat hij geen man is van wet en recht. “Dus je kan niet van die man zeggen dat hij een lafaard is. Hij is een gentleman”, aldus Van der San.