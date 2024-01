Ook in Suriname aandacht voor baarmoederhalskanker in bewustwordingsmaand

De maand januari wordt wereldwijd gezien als ‘Baarmoederhalskanker bewustwordingsmaand’. Hiermee tracht de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) het belang van een vroege diagnose, behandeling en preventieve aanbeveling van baarmoederhalskanker te benadrukken.

Het thema voor dit jaar is ‘Learn. Prevent. Screen’ oftewel leren, voorkomen en screenen. Het thema benadrukt de noodzaak om mensen kennis bij te brengen over het minimaliseren van het risico op baarmoederhalskanker (bijvoorbeeld middels het vaccineren) en het levensreddende belang van regelmatige screening.

Baarmoederhalskanker is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. In Suriname is het de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder de vrouwen. Het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker is de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk toegenomen.

Baarmoederhalskanker is één van de meest voorkombare en behandelbare vormen van kanker. Vaccinatie-, en screeningsprogramma’s, veilig seks en onthouden van roken zijn effectieve manieren om de last van bepaalde soorten kanker te verminderen.

De meeste gevallen (90%) van baarmoederhalskanker houden verband met een infectie met het Humaan Papilloma Virus (HPV), een veel voorkomend virus dat wordt overgedragen via seksueel contact. Zorg ervoor dat kinderen (Meisjes in de leeftijd 9-13 jaar die nog niet seksueel actief zijn) gevaccineerd worden voor HPV.

Baarmoederhalskanker heeft een grote kans op genezing als het vroeg wordt ontdekt en adequaat wordt behandeld. Laat regelmatig screenen op baarmoederhalskanker (vrouwen ≥ 30 jaar).