Spong: “Brief nieuwe advocaten Bouterse klinkklare juridische lariekoek’

De bekende Surinaams-Nederlandse advocaat Gerard Spong heeft korte metten gemaakt met de brief die een team van advocaten van Bouterse gisteren gestuurd heeft naar de juridische autoriteiten.

In het NOS programma ‘Met het Oog op Morgen’ noemt Spong de inhoud van de brief van de advocaten ‘klinkklare juridische lariekoek’. Volgens de Amsterdamse strafpleiter zijn er zeker drie redenen te noemen waarom dat zo is.

De brief van de advocaten berust op de stelling, dat vanwege de oude amnestiewet, er helemaal geen rechtsgeldig vonnis is gewezen. Dit omdat de feiten waar het om gaat onder de oude Amnestiewet vallen. En dus zou er volgens het team sprake zijn van een onrechtmatig vonnis.

Het is heel eenvoudig zegt Spong: ten eerste is het zo dat het Constitutioneel Hof in haar uitspraak van 2021 heeft gezegd dat die amnestiewet ongeldig is. Vervolgens is overeenkomstig de Surinaamse grondwet, de amnestiewet onverbindend geacht. Die amnestiewet geldt en gold dus niet. Dat is dwaling van het nieuwe team juristen, zegt de in Suriname geboren jurist.

Ten tweede is deze hele affaire reeds behandeld door de krijgsraad en gerechtshof in Suriname. En ook die hebben al eerder geoordeeld dat de amnestiewet niet ingeroepen kan worden.

En als laatste punt zegt Spong is het volgens vaste rechtspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten, waarnaar in de brief verwezen wordt door de advocaten, zo dat ernstige rechtsschendingen niet straffeloos verklaard mogen worden of in straffeloosheid mogen eindigen. Daar is het hof mordicus op tegen zegt de advocaat. Dat hebben we ook gezien in de uitspraak van de Peruaanse ex-president Fujimori die linea recta naar huis werd gestuurd om zijn straf uit te zitten.