President: ‘OM zal vanaf vandaag al over moeten gaan tot uitvoering vonnis ondanks bezwaarschrift’

President Santokhi stelt dat nu de wettelijke acht dagen voor het aanvragen van gratie voor de veroordeelden van de 8 decembermoorden in Suriname voorbij zijn -en er geen gratieverzoek is ingediend-, het Openbaar Ministerie vanaf vandaag zal moeten handelen door in overleg te gaan met de veroordeelden om het vonnis van het Hof van Justitie uit te voeren.

In het programma ABC-Actueel benadrukte het Surinaamse staatshoofd vandaag dat de brief van het advocatenteam het traject naar detentie van Desi Bouterse en overige veroordeelden niet stuit.

“Dat is gebruikelijk, omdat de rechter geen straf heeft opgelegd met gevangenneming. Dus dan zal het Openbaar Ministerie ook daarmee rekening houden en in overleg treden met de veroordeelden. In dit geval denk ik dat het de advocaat zal zijn om te vragen hoe het traject verder uitgezet zal worden met betrekking tot het uitvoeren van het vonnis, namelijk detentie.

Nu komt er een brief in dit traject. De vraag is: wat is de ruimte van de inhoud van dit schrijven in het systeem? Ik ga ervan uit dat zoals het Openbaar Ministerie dat heeft aangegeven dat het OM die brief zal bestuderen en zal reageren. Dus laten we op dat moment wachten. Maar die brief stuit dat traject dat vanaf vandaag ingaat niet”, aldus de president.

Volgens Santokhi ligt de verantwoordelijkheid tot executie van het vonnis in handen van de procureur-generaal (pg) en niet de regering. Echter zal de pg bij de uitvoering van het vonnis gebruik moeten maken van instituten en instrumenten van de overheid die onder het gezag staan van de regering.

“En waarvoor de regering beleidsmatig en politiek ook verantwoordelijk is. Dus tegen die achtergrond moet er ook afstemming zijn met de pg, omdat het gaat om personen die veroordeeld zijn. Maar zeker om personen waarbij je moet nagaan hoe die detentie eruit moet zien”, stelde hij.

De president voerde verder aan dat er zeker één persoon onder de groep is, doelende op Bouterse, die de status heeft van gewezen president. Er zal dus gesproken moeten worden over de gezondheid, de veiligheid en andere zaken. En op basis daarvan kan er beslist worden vanuit de pg welke faciliteiten zo een persoon zou moeten krijgen.

Advocaat Gerard Spong heeft korte metten gemaakt met de brief die een team van advocaten van Bouterse gisteren gestuurd heeft naar de juridische autoriteiten. Hij noemt de inhoud van de brief ‘klinkklare juridische lariekoek’ en geeft drie redenen aan waarom hij dat zegt: