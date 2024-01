Inbrekende jeugdbende na goed speurwerk aangehouden

In Suriname zijn afgelopen donderdag deze verdachten O.S. (17 jr), F.K. (16 jr) en C.B. (22 jr), na intensief speurwerk door de politie van Recherche Paramaribo bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo, opgespoord en aangehouden terzake gekwalificeerde diefstal.

In de avond van 30 november 2023 pleegde deze jeugdbende een inbraak in een woning in het ressort Livorno waarbij zij een bromfiets, twee mobiele telefoontoestellen, een bluetooth muziek box en een tas inhoudende persoonlijke spullen buit maakten.

Enkele dagen daarna pleegden zij wederom een inbraak en wel in een fiets en bromfietsen zaak in het ressort Houttuin waarbij werd buitgemaakt een bromfiets, twee kinderfietsen, 2 volwassen fietsen en fiets- en bromfiets onderdelen.

Bij onderzoek werden drie fietsen en een paar onderdelen van bromfietsen bij de verdachten aangetroffen. De goederen zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden de verdachten in verzekering gesteld.

De politie van Recherche Paramaribo heeft de zaak in onderzoek.