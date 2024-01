Etnel gelooft niet in stemverlies voor NPS na vertrek Wayne Telgt

Het vertrek van Wayne Telgt vanuit de Nationale Partij Suriname (NPS) naar de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) hoeft volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel niet te betekenen dat hij de 5.011 stemmen, die hij in 2015 heeft gehaald, ook meeneemt.

“Want in 2020 was hij niet op de kandidatenlijst, maar de NPS heeft die drie zetels wel gehaald. Dus dat zou een meetinstrument kunnen zijn om te weten of het een verlies of winst is. Hij heeft zijn aanhang, maar één ding is zeker: die 33.000 mensen die op de NPS hebben gestemd, die hebben op de NPS gestemd”, zei Etnel in het programma Bakana Tori.

Etnel zelf had het vertrek van haar voormalige partijgenoot niet verwacht, omdat Telgt alle ruimte en ondersteuning zou hebben gehad om daar te blijven. Vooral hoe er helemaal geen problemen zouden zijn geweest met de partijleiding. “De voorzitter heeft in mijn optiek nooit iets gedaan dat Wayne weg moest gaan”, aldus de politica.

Zij vermoedt dat het vertrek mogelijk te maken zou hebben met het gedrag van bepaalde NPS’ers richting hem vanwege het feit dat hij in december 2019 in opspraak raakte toen hij door de politie werd ingesloten op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje in Suriname.

De NPS-leiding twijfelde volgens Etnel niet aan het onschuld van Telgt. “Het gaat niet eens om zijn onschuld. Ze hebben al gezegd wat het was en je kan iemand niet twee keren straffen. A man kisi en strafu kba en we gaan verder. En dat was voor ons belangrijk. Hij had alle ruimte, hij kwam naar Grun Dyari, hij deed zijn ding en hij ondersteunde waar hij kon ondersteunen.

Maar je hebt dat stukje dat wat er is gebeurd steeds zal oppoppen. Bij elke gelegenheid heb je van die haters die iets zullen zeggen erover. Maar dat is deel, want je gaat het niet weg kunnen wissen. Na so grontapu de. Je moet je niet druk maken. Ik denk dat hij andere mogelijkheden ziet en daar moeten we niemand beletten. Je kan alles doen om iemand te houden, maar je moet niemand tegen zijn wil houden”, aldus Etnel.