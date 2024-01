Voortvluchtige roofverdachte (18) door politiekogel geraakt

Een 18-jarige jongeman in Suriname, die verdacht wordt van een roofoverval op een 70-jarige man en sedertdien voortvluchtig was, is maandagavond bij zijn opsporing door een politiekogel geraakt.

De verdachte D.O. zou de seniore burger op donderdag 26 oktober vorig jaar samen met nog twee anderen hebben overvallen, voor zijn woning op de openbare weg te Leiding 10A.

Ze beroofden de man van zijn tas met daarin 1.500 Surinaamse dollars, een mobiele telefoon, huissleutel en belangrijke documenten. Na de daad was het trio spoorloos.

Na goed speurwerk werd de 18-jarige verdachte in beeld gebracht. Vernomen wordt dat hij tijdens zijn opsporing gisteravond aan de Haafweestraat door leden van Regio Bijstand Team Midden (RBTM) is beschoten.

Hij wist te ontkomen maar heeft zich maandagavond met familieleden aangemeld bij het politiebureau te Kwatta, met een schotwond aan zijn been.