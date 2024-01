Man verzet zich bij aanhouding na vechtpartij; blijkt verdachte van diefstal te zijn

De politie van Nieuw Nickerie heeft in de ochtend van maandag 1 januari 2024 de verdachte C.R. (21) bij een vechtpartij in een bar in het politieressort aangehouden. Na de melding van de vechtpartij deden de wetsdienaren de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd een groep vechtende jongens aangetroffen waaronder C.R. die zich hevig heeft verzet tegen de ambtenaren van het Korps Politie Suriname.

Naderhand werd C.R. positief door de politie herkend als te zijn de verdachte die op vrijdag 29 december 2023 een doofstomme jongeman langs de Fredericiweg met geweld van een geldbedrag en zijn bromfiets had beroofd.

Een broer van de benadeelde deed ter zake aangifte op eerder vermelde politiebureau. Naar zeggen van de aangever had zijn doofstomme broer in de ochtend van 29 december 2023 een bar in Nieuw Nickerie bezocht. Onder weg naar huis, reed de benadeelde naar een pompstation aan de Waterloostraat om zijn bromfiets bij te tanken, waarna hij zijn weg vervolgde.

Op een bepaald moment viel de motor van zijn bromfiets uit voor een inrit langs de Fredericiweg. Terwijl de doofstomme jongeman probeerde om de motor opnieuw op gang te brengen, werd hij opzettelijk aangereden door twee manspersonen die op een bromfiets waren gezeten.

Hierdoor viel de doofstomme jongeman op de grond, waana hij werd beroofd van een geldbedrag in SRD en de bromfiets.

Bij een ingesteld onderzoek kwamen de twee verdachten via camerabeelden in beeld en is C.R. op op 1 januari 2024 door de politie in de kraag gevat. Aan de aanhouding van zijn kompaan wordt gewerkt. De bromfiets is teruggevonden en door de politie in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte C.R. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.