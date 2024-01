Ondanks kritiek circa 1.000 personen aangemeld voor grondconversie; reeds 5 miljoen SRD binnengehaald

Ondanks kritiek op de doorgevoerde grondconversie middels staatsbesluit door de Surinaamse president Chan Santokhi, hebben tot nu toe circa 1.000 personen zich bij de Grondconversie Unit aangemeld om hun grondhuur- of erfpachtpercelen om te laten zetten tot eigendom.

Dat zegt Sieuw Ramsukul, lid van de Grondconversie Unit in Suriname. In het programma To The Point voerde Ramsukul aan dat in de regeringsraadsvergadering vorige week dichtbij de 200 verzoeken tot grondconversie al zijn goedgekeurd. “Nu hebben we al dichtbij de 5 miljoen SRD met grondconversie binnengehaald. Dus die bedragen moeten binnenkort gestort worden”, aldus Ramsukul.

De Grondconversie Unit zal dan in de loop van deze week de beschikkingen opstellen, waarna deze naar de minister van Grondbeleid en Bosbeheer zullen worden opgestuurd die deze dan binnen twee weken moet ondertekenen. Zodra de Grondconversie Unit de stukken terug heeft ontvangen, zullen belanghebbenden worden opgeroepen om de grondconversiebedragen te storten en hun stukken in ontvangst te nemen.

Eén van de grootste obstakels bij grondconversie is dat personen die dit willen aanvragen, eerst over een perceels-ID moeten beschikken. De huidige GLIS-landmeter die dit in orde moet maken heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, waardoor er dus er een vertraging hierin is opgelopen.

Ramsukul stelt dat er begin december 2023 is beslist dat de GLIS-landmeter, voor nog drie maanden verlenging krijgt om zijn werkzaamheden uit te voeren. Het ligt in de bedoeling om zo snel mogelijk een nieuwe GLIS-landmeter te benoemen en in plaats van één ook vier extra plaatsvervangers. Er is met de president afgesproken dat de vier nieuwe landmeters deze maand nog worden benoemd.