Lijk in verre staat van ontbinding in hangmat aangetroffen

De politie van Domburg kreeg zaterdagmiddag de melding van een lijk in een hangmat aan de La Recontre te Domburg.

De wetsdienaren toogden naar het opgegeven adres voor onderzoek. Daarbij is gebleken dat het gaat om het lijk van de in leven geheten manspersoon K.S. (57), die in verre staat van ontbinding verkeerde.

Volgens de ingeschakelde arts is de man aan een natuurlijke dood overleden, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Het stoffelijk overschot is na overleg met het Suriname Openbaar Ministerie afgevoerd naar het mortuarium en aan de nabestaanden overgedragen.