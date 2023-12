Automobilist vliegt over drempel en rijdt EBS-mast kapot; “Mi kis wang black-out”

De bestuurder van deze personenauto vloog zaterdagmiddag over een drempel aan de Hadji Iding Soemitaweg en reed een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapot.

Volgens ooggetuigen reed de man met een vrij hoge snelheid over de weg. Op een gegeven moment vloog hij over een drempel en verloor de controle over stuur. Het voertuig raakte van de weg en knalde tegen een EBS-mast.

De bestuurder zat alleen in de wagen en bleef ongedeerd. Naar zijn zeggen kreeg hij een black-out achter het stuur. “Mi kis wang black-out. Ik weet niet hoe het komt”, zei hij tegen omstanders.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De auto is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Technici van de EBS werden ook ingeschakeld om de schade aan de mast te herstellen.