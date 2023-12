Rovers rijden automobilist op klaarlichte dag klem en stelen tas

Drie criminelen gezeten in een witte Toyota Ractis hebben vrijdagmiddag een automobilist klemgereden en beroofd van zijn tas. Dit gebeurde rond 11.30u aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer stapten twee gewapende criminelen ter hoogte van de Boxel Paraweg uit de auto. De bestuurder bleef achter in de auto. Een van de daders was gewapend met een jachtgeweer met afgezaagde loop en de andere met een vuistvuurwapen.



Onder bedreiging van de wapens moest het slachtoffer zijn tas inhoudende 1.800 euro 15.000 Surinaamse dollars en zijn vuistvuurwapen merk Sigsauer aan de rovers afstaan. Hierna stapten de daders in het vluchtvoertuig en reden weg.



Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie van Domburg was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreek nog elk spoor.