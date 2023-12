S&B Musicband ook naar Suriname voor ‘Kant Moro’ tour

In de maand december gaan veel Surinaamse muziekgroepen uit Nederland naar Suriname voor optredens tijdens de drukke feestdagen. Momenteel zijn ondermeer La Rouge, Sabaku en OG Explosion op bezoek in Suriname.

Een van de bands die ook richting Suriname is vertrokken, is de muziekformatie S&B MusicBand onder leiding van Stico Pepewata & Originele Bollo (foto). De groep is daar voor hun ‘Kant Moro’ tour.

“Er zijn een al aantal optredens op ons schema, binnen en buiten Paramaribo. Onze eerste optreden is op 24 december in Utopia; de ‘All Colored Ripped Jeans Party'”, zegt Bollo tegen de redactie van Waterkant.Net.

De mannen hebben er zin in zijn van 20 december tot 10 januari beschikbaar voor optredens in het land. Voor informatie en boekingen bel of app

Stico: +31622256169

Bollo: +32465739793