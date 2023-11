Dakloze die vrouw probeerde aan te vallen gestoken in hals

Een man die geen vaste woon- en verblijfplaats in Suriname heeft, is dinsdagmiddag in de vooravond in zijn hals gestoken.



Vernomen wordt dat de dakloze man een vrouw probeerde aan te vallen, waarbij de latere verdachte ertussen kwam. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee, die uitmondde in een steekpartij.

De man zonder woon- of verblijfplaats werd daarbij met een scherp voorwerp in zijn hals gestoken. Hij is daarna in kritieke toestand per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.

De steekgrage verdachte is door de Surinaamse politie aangehouden ter voorgeleiding. De politie van Centrum is bezig getuigen te zoeken die het voorval hebben meegemaakt.