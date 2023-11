President prijst deel vakbeweging: “Gaan niet op straat vernietigen zoals bepaalde partijen aanmoedigen”

President Chan Santokhi is blij dat er in alle rust een overeenstemming is bereikt met een deel van de vakbeweging in Suriname. Op de laatste dag van de algemene politieke beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA) prees het staatshoofd deze vakbondsleiders voor het tonen van leiderschap en het kiezen voor oplossingen middels dialoog.

Hij suggereerde hierbij ook dat er bepaalde politieke partijen zijn die bepaalde vakbondsleiders aanmoedigen om op straat te gaan protesteren en te vernietigen.

“En niet op straat te gaan vernietigen zoals bepaalde politieke partijen dat aanmoedigen. Natuurlijk zullen er altijd een paar zijn die het niet prettig gaan vinden. Die hebben liever djugudjugu. Die hebben liever vernietiging. Dat is hun cultuur ook…van vernietiging”, benadrukte de president.

Het Surinaamse staatshoofd voerde aan dat de regering de vakbondsrechten en het recht op demonstratie respecteert zolang deze plaatsvinden zoals die in het ILO-verdrag en de Grondwet van Suriname wordt aangegeven.

“Want heel wat personen die gebruik maken van hun vakbondsrechten hebben de eerlijke, oprechte intentie om op te komen voor hun leden, de werkende klasse. Maar er zijn ook personen en groepen, en dat hebben we ook gezien op 17 februari jl., die een heel andere agenda hebben. Die misbruik maken van de situatie en alles zullen aangrijpen om kapot te maken. Kapot te maken ontwikkeling, bezittingen, private sector, regeringsgebouwen en onze samenleving. En daarvoor moeten we ook waken”, aldus de president.

Santokhi heeft in de eerste ronde reeds aangegeven dat de onderhandeling met de vakbeweging ertoe heeft geleid dat per januari 2024 de belastingvrije grens voor loontrekkers wordt opgetrokken van SRD 7.500 naar SRD 9.000. Aan de landsdienaren en de met hen gelijk gestelden wordt een bedrag van SRD 1.000 aan additionele koopkrachtversterking boven op de SRD 2.500 gegeven. In totaal komt de koopkrachtversterking op SRD 3.500. De gepensioneerden uit overheidsdienst krijgen 70 procent van dat bedrag als ondersteuning. Hij zei de overtuiging te hebben dat het beter zal gaan met de economie en dat in juni 2024 een beter pakket geboden kan worden aan de werkende klasse.

De APB is afgesloten met een motie ingediend door de coalitie (VHP-ABOP/PL). Hierin ondersteunen ze de regering in zaken die ze wil gaan doen. Eén van de zaken waartoe de regering hierin wordt opgeroepen, is om kordaat de ordening, veiligheid en overzichtelijkheid van de kleinschalige goudsector duurzaam aan te pakken; Ook moet zij zo snel als mogelijk de nota van wijziging indienen voor de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken.

De motie is aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. De fracties van de BEP en NPS waren niet in de zaal bij de stemming. De NDP stemde tegen.