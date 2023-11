VIDEO: Waterleidingbuis SWM beschadigd tijdens ophalen trens te Latour

Een waterleidingbuis van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is deze week beschadigd, tijdens het ophalen van de trens op de hoek van de Indira Gandhi- en Tyronneweg te Latour.

De situatie was onopgemerkt totdat er dinsdag in de late middag water uit de buis begon te spuiten. Vernomen wordt dat de buis water levert aan de Fernandes Bottling Company in Suriname.

De SWM kreeg de melding van het voorval en dirigeerde een ploeg ter plaatse. Op het moment van schrijven zijn medewerkers van het bedrijf druk bezig de buis te repareren.

Bekijk hieronder een video van de situatie ter plaatse: