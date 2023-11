Woning Zirkoonstraat door brand verwoest

Een hoogbouwwoning aan de Zirkoonstraat in Suriname is in de nacht van zondag op maandag door brand verwoest. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat er omstreeks 03.48u brand uitbrak en de Surinaamse brandweer binnen enkele minuten ter plaatse was.



Bij aankomst stond de hoogbouw woning die uit hout en steen was opgetrokken, reeds in lichterlaaie. In de woning verbleven er acht personen; zes volwassenen boven en een bejaard echtpaar beneden. Allen bleven ongedeerd.

Volgens de voorlichter was de brand omstreeks 04.49u onder controle. Het bovenste gedeelte van de woning is geheel afgebrand, terwijl beneden één kamer is afgebrand. De rest van de benedenverdieping liep schroei en waterschade op.

De brandweer heeft twee gascilinders van ELK 28 lbs uit het brandende pand verwijderd. De oorzaak van de brand is onbekend. De woning is wel tegen brand verzekerd.

Pinas zegt dat een belendend pand schroei- en waterschade heeft opgelopen; de afvoerbuis van de dakgoot is gesmolten en de leiding van de airco is gesmolten.

De politie van politie Geyersvlijt is belast met het verdere onderzoek.