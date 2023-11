Moeder en dochter in slaap overvallen en beroofd

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een moeder en haar dochter overvallen en beroofd, in hun woning annex drugstore aan de Indira Gandhiweg in Suriname.



Vernomen wordt dat de daders rond 03.15u via een raam dat open stond, het pand zijn binnengedrongen.



De 20-jarige dochter was op dat moment samen met haar moeder thuis. Ze werden in hun diepe rust overvallen. Daarbij hebben ze slagen moeten incasseren.

De dochter had een zwelling aan het voorhoofd en haar moeder heeft schrammen opgelopen aan haar vingers.

Volgens de slachtoffers waren de daders ongewapend. Ze maakten mobiele telefoons, een tas met daarin 300 SRD en belangrijke documenten buit.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.