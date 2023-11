OPINIE: ‘Klaagzang van de ABOP’

- Advertisement -

[INGEZONDEN] – Laat de ABOP een keertje eerlijk zijn naar de gemeenschap toe. Met de 8 zetels is de gele partij overgewaardeerd bij de verdeling van posten en ze is nog steeds niet verzadigd.

Op 30 mei 2020 is een regeerakkoord gesloten tussen de VHP, de NPS en ABOP- PL. Het nieuwe ministerie van Oil & Gas zou naar de NPS gaan, maar daags daarna heeft de ABOP roet in het eten gegooid. Dat was politiekverraad.

Er is geen zweem van waarheid in de klaagzang van de ABOP, als je niet presteert moet je consequenties eraan verbinden. De ABOP moet niet vervallen in een klaagzang maar proberen vast te stellen hoe je als partij het land vooruit kan brengen.

Ooit verweet ex-president Bouterse de ABOP dat de gele partij geen visie heeft, nu geef ik hem groot gelijk, alhoewel Bouterse zelf geen ontwikkelingsvisie heeft.

De klaagzang van de ABOP begon bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij beklaagde zich bij de president erover dat zijn ministers niet kunnen functioneren omdat minister Armand Achaibersing van financiën en planning geen gelden vrijmaakt voor projecten. De volgende dag heeft minister Achaibersing, de valse beweringen van de vicepresident middels feiten ontkracht.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft het DNA lid Obed Kanapé, fractieleider van de ABOP/PL, president Santokhi, van alles en nog wat beschuldigd. Hij was ook onfatsoenlijk jegens de president en terecht heeft de fractieleider van de VHP, Asis Gajadien, hem tot orde geroepen.

Het politieke spel van de ABOP is te doorzichtig. De verkiezingen naderen en ze spelen nu paniekvoetbal.

De preek die Kanapé in het parlement hield was van nul en generlei waarde, het was meer bedoeld om de grondroof bij GBB te verdoezelen. Dus een afleidingsmanoeuvre. Hij bracht verschillende aspecten van het beleid naar voren die niet relevant waren. Hij vond het beleid onsamenhangend, met name het toevoegen van het ministerie van Grondzaken aan het kantoor van de president.

Vanaf het aantreden van deze regering heeft president Santokhi, ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat geen enkele ministerie toebehoort aan een politieke partij. De president benoemt en ontslaat ministers, en hij heeft de bevoegdheid om in te grijpen op een ministerie als het beleid niet deugt.

Op het ministerie van GBB vindt er grondroof plaats. De minister van GBB heeft zelf toegegeven dat zij bij uitgifte van enkele gronden op basis van verkeerde informatie onjuist heeft gehandeld. Wie gelooft de minister dat zij op basis van ‘verkeerde informatie’ heeft gehandeld. If mi beng de president mi beng jagi a minister langa teng. Maar goed, de president is wijs genoeg om de juiste beslissingen te nemen.

Kanapé vroeg de president ook hoe hij van plan is te corrigeren wanneer beleid in strijd is met de wet, zoals bij het staatsbesluit over grondconversie. Oud notaris Carlo Jadnanansing: “De vraag rijst of het noodzakelijk is dat de ingediende wetgevingsproducten eerst door DNA moeten worden aangenomen om conversie mogelijk te maken. Het antwoord hierop is ontkennend. Het bewijs is aanwezig in de vorm van een op het Gliskantoor geregistreerde conversie van een perceel aan de Kwasistraat in 2016. Deze conversie is door niemand betwist en mag dus als rechtsgeldig beschouwd worden”.

Het DNA lid Koedemoesoe zegt dat de ABOP niet meer happy is met de samenwerking. Ik ga heel kort reageren op die onzin van hem. If joe no happy nanga a samenwerking, dan joe sabi san joe moes doe. Is simpel, joe moes hari a dang. ABOP heeft vaker gedreigd uit de coalitie te stappen en daarmede een kabinetscrisis te willen veroorzaken.

Idris Naipal