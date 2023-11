Buurjongen met ATV aangereden in slepende perceelkwestie; verdachte aangehouden

De verdachte B.G. is in de middag van maandag 27 november 2023 door de politie van Saramacca aangehouden, nadat hij zich met zijn raadsman had aangemeld bij de politie in Suriname.

Tegen deze verdachte is er op vrijdag 24 november 2023 aangifte gedaan op het politiebureau Calcutta, nadat hij de zoon van zijn buurman K.D. met een ATV omver had gereden.

De zoon liep letsels op en werd enkele dagen ter verpleging in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen.

Het onderzoek van de Surinaamse politie heeft uitgewezen dat de twee buren B.G. en K.D. een slepende ruzie hebben omtrent een perceelkwestie, aangezien beiden aangeven het recht van grondhuur te hebben op het betreffend stuk perceel.

Zowel B.G. als K.D. beschikken over de nodige bescheiden, (vermoedelijk dubbele gronduitgifte) en op basis daarvan ontplooien beide buren activiteiten op het stuk land welke voor de nodige spanningen zorgde.

Aangezien B.G. de mening was toegedaan dat zijn buurman K.D. tijdens graafwerkzaamheden op bedoelde perceel schade had aangericht aan zijn aangelegde infrastructuur en landbouwgewassen begaf hij zich op 24 november 2023 met een ATV naar het perceel om poolshoogte nemen.

Na het één en ander te hebben gefilmd, reed hij weg en reed daarbij met de ATV de zoon van de buurman K.D. omver.

Na te zijn voorgeleid is de verdachte B.G. hangende het onderzoek na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.