Automobilist verleent geen voorrang en rijdt bromfiets aan

Een automobilist veroorzaakte dinsdagmiddag een aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van apotheek Karis.



Hij verleende geen voorrang aan een bromfietser die vanuit Lelydorp richting Paramaribo reed.

De automobilist reed ook in dezelfde richting en sloeg rechts af om vervolgens in de inrit van de apotheek te gaan. Bij die gelegenheid verleende de bestuurder geen voorrang aan de rechtdoor gaande bromfietser.

Het gevolg was een botsing, waarbij de bromfietser gewond raakte. Hij klaagde van pijn over zijn hele lichaam en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De politie van Verkeersunit Regio Midden was ter plaatse voor onderzoek.