Surinam Airways slaat vleugels uit naar Barbados

In het kader van het verder herstel van Surinam Airways en de verdere uitbreiding van het route netwerk is er afgelopen dinsdag een kleine delegatie van de vliegmaatschappij afgereisd naar Guyana en Barbados.

De uitbreiding van het route netwerk naar onder andere Barbados, zal moeten bijdragen aan de verhoging van de productiviteit, maar meer nog aan het vergroten van de verdiencapaciteit van de Surinaamse luchtvaart Maatschappij (SLM).

Zowel de Barbadiaanse als de Guyanese autoriteiten en luchtvaart instanties juichen deze nieuwe Surinam Airways dienst toe. Onder enthousiaste coördinatie van de Barbadiaanse ambassadeur Higgins betreft het bezoek een kennismaking en besprekingen met alle relevante stakeholders (luchthaven autoriteit, KvK,

reisagenten, Toerisme autoriteit, luchthaven dienstverleners) ter facilitering van de opstart en de instandhouding van de nieuwe route, meldt de SLM.

“Met de introductie van deze nieuwe destinatie per 20 december 2023 zal de connectiviteit vanuit Suriname en Guyana worden verhoogd en wordt de basis gelegd voor het verder uitbreiden van onze operatie via Georgetown naar eventueel Noord-Amerika en Europa. In Guyana zijn er daarom ook gesprekken gevoerd met alle relevante stakeholders en is ook enthousiast gereageerd op de introductie van deze nieuwe destinatie”, aldus de vliegmaatschappij.