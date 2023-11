Gonda Asadang nieuwe president-commissaris Staatsolie

- Advertisement -

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de Staatsolie Maatschappij Suriname is officieel het besluit goedgekeurd dat tot de nieuwe president-commissaris is benoemd Gonda Asadang en als nieuw lid is toegetreden Stanley Betterson. De AvA heeft op donderdag 23 november plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

De voordrachten zijn eerder goedgekeurd in de regeringsraad van 22 november, waarna de leden per 1 december zijn benoemd. De vorige president-commissaris Herman Alendy is op eigen verzoek terugetreden en als gevolg daarvan ontstond er daardoor een vacature in de raad van commissarissen (rvc).

Gonda Asadang zit reeds 13 jaar in de rvc en de voordracht wordt volledig ondersteund door de directie en rvc. Zij bedankte de regering en het staatshoofd voor het vertrouwen in haar gesteld en gaf aan dat Staatsolie geen onbekend terrein is voor haar. Het werk als president-commissaris en de verantwoordelijkheden die daaronder vallen kent zij en zal deze rol dan ook samen met de directie vervullen.

Stanley Betterson is tijdens de aandeelhoudersvergadering voorgedragen en goedgekeurd door de directie en de rvc-leden. Betterson heeft als commissaris van Staatsolie ruime juridische kennis en ervaring in de publieke sector in verschillende functies. Ook hij bedankte het staatshoofd en de regering voor het in hem gestelde vertrouwen.

Betterson gaf verder aan dat zulke functies grote verantwoordelijkheden met zich meebrengen en dat er de komende periode heel veel verwacht wordt. Het nieuwe rvc-lid belooft in zijn participatie er alles aan te zullen doen om de in hem gestelde vertrouwen niet te beschamen.

Jim Bousaid, vertegenwoordiger van de grootaandeelhouders heeft namens de rvc ook de condoleances uitgesproken aan de nabestaanden van de mijnramp. Voorts zijn er tijdens de AvA ook andere zaken aan de orde gekomen zoals het eindverslag van de studiegroep ontwikkeling gasexploitatie, waarbij hij aangaf dat de gasontwikkeling het land de mogelijkheid geeft om de economie te transformeren.

Het staatshoofd gaf aan dat er nu in echte eenheid kan worden gefunctioneerd binnen het bedrijf.