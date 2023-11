Man die verdacht wordt van vermoorden dochter zelf ook dood

- Advertisement -

In de zaak waarbij de 39-jarige vrouw Aradhana gisteren levenloos in een weiland achter haar woning in Suriname werd aangetroffen door haar broertje, is ook de vader Radjkoemar S. in de vroege ochtend komen te overlijden.

De man had gramaxone ingenomen nadat hij zijn dochter vermoedelijk om het leven had gebracht.

De twee gingen donderdagochtend vroeg in het weiland om de koeien te controleren. Nadat de moeder de twee na een tijdje niet zag komen stuurde ze haar zoon om te kijken wat er aan de had was.

Vader en dochter werden ongeveer 75 meter verder in het weiland aangetroffen, waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld.

In eerste instantie gaf de verdachte toe zijn dochter te hebben vermoord. Wat de aanleiding daartoe is, is nog onduidelijk. Vernomen dat de twee woensdagavond een heftige woordenwisseling hadden.

De man werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd waar hij in de vroege ochtend kwam te overlijden. Volgens een bron is het adres bij de politie bekend vanwege de vele ruzie op het adres.

De politie heeft een fles verdelgingsmiddel en een stuk touw in beslag genomen (foto). De zaak is overgedragen aan kapitale Delicten voor verdere onderzoek. Obductie zal moeten uitwijzen hoe de vrouw is te komen overlijden.