Vrouw en vijf kinderen gegijzeld tijdens vakantie in Suriname

De politie van het bureau Latour heeft de 32-jarige verdachte L.F. op zaterdag 18 november op een adres in het ressort Latour opgespoord en aangehouden. De 39-jarige D.S. deed op diezelfde dag aangifte op het politiebureau Latour tegen deze verdachte ter zake opzettelijke vrijheidsberoving, meldt het Korps Politie Suriname.

Naar zeggen van de aangever werd hij op donderdag 16 november door een familielid gebeld die in het buitenland woont en zijn hulp nodig had. De beller gaf hem daarbij aan dat zijn vrouw en vijf kinderen met vakantie in Suriname vertoeven en tegen hun wil in een woning in Paramaribo waren opgesloten.

Volgens de beller had zijn dochter middels berichten via social media een vriendin van haar in Nederland daarvan in kennis gesteld, waardoor de vriendin een screenshot had gemaakt en deze voor hem had opgestuurd. Na het lezen van de berichten, constateerde de beller dat het om een heel serieuze zaak ging.

Door de communicatie via social media tussen de vriendin en de dochter werd de informatie duidelijker en kreeg de vrouw van de aangever een bericht van de dochter die haar het adres waar zij opgesloten zaten, doorspeelde. Ook gaf de dochter aan dat haar jongere broer door de gijzelaar werd mishandeld.

D.S. stapte vervolgens met de berichten als bewijsmateriaal naar de politie, waarna de wetsdienaren het adres van de gegijzelden in het ressort Latour aandeden en de gijzelaar L.F. in de boeien sloeg.

Na te zijn voorgeleid is de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.