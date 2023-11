NDP-fractie gaat in beraad; Bee noemt deze stap een politieke move

De NDP-fractie in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) heeft besloten om zich terug te trekken en in beraad te gaan. “We gaan ons terugtrekken. We gaan ons beraden. Want ik merk het bij mezelf ook. Ik ben niet in de sfeer”, zei fractieleider Rabin Parmessar vandaag kort na de start van de openbare vergadering.

Aanleiding hiervan was het tragisch incident van maandag bij een goudmijn in het Matawaigebied. Ondanks er een sfeer van rouw door het heel land heerst, kan het bij Parmessar en zijn partijgenoot Ebu Jones niet op dat voorzitter Marinus Bee toch een openbare vergadering heeft uitgeschreven om de Aanbestedingswet 2023 te behandelen. De focus van het parlement zou volgens Jones juist op dit tragisch geval moeten worden gericht.

“Ik vind dat wij als volksvertegenwoordigers niet kunnen doen alsof er niets aan de hand is”, stelde Jones.

Bee typeerde deze actie als niets anders dan een politieke move. Hij vond het jammer dat men nog steeds zo de politiek bedrijft. De DNA-voorzitter merkte op dat het parlement gelijk na het incident in eenheid heeft opgetreden. Voor de vergadering dinsdag had hij een beroep aan de leden gedaan om in een heel andere sfeer dan normaal te werken.

“Als dit je niet heeft geraakt, dan ben je geen mens. Het heeft ons allen geraakt. En ik twijfel geen moment daaraan. Maar dit is ook een forum om met de regering in contact te blijven en via ons de samenleving met correcte informatie te blijven informeren. Dat neemt niet weg dat we geen gevoel hebben voor wat zich nu afspeelt. Integendeel hebben we gezegd dat we samen gaan kijken en optreden om zeker een gebaar te maken naar de mensen die direct zijn getroffen en ook de samenleving”, aldus de DNA-voorzitter.

Hij kijkt uit naar de afkondiging van de dag of dagen van nationale rouw. Op die dagen zal het parlement helemaal niet vergaderen.

Bij de start van de vergadering heeft minister Krishna Mathoera van Defensie namens de regering een update gegeven over de situatie. Politie en militairen zijn volgens haar gelijk na de melding in actie gekomen door hulp te verlenen en de openbare orde te handhaven. “Ook medische hulp verlenen en het zoeken naar overlevenden, het borgen van slachtoffers, het traditioneel gezag betrekken en informeren. Natuurlijk ook de sociaal mentale begeleiding van familieleden”, stelde zij. Er is een team gemaakt bestaande uit de ministers van Defensie, Justitie en Politie, Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen en ROS. Politie en militairen zijn nog steeds op de locatie. Inmiddels is geconstateerd dat 1 persoon opgenomen is in het ziekenhuis, terwijl 1 persoon vanwege de lichte verwonding naar huis mocht. Er zijn 14 lichamen geborgen en vervoerd naar Paramaribo.

Gisteravond is er ook een ondersteuningsteam vanuit Frans-Guyana aangekomen en de search and rescue werkzaamheden zijn nu aan de gang. Tussen gisteravond en nu zijn er echter geen overlevenden meer gevonden. “Onze concern is nu om echt de orde en rust te blijven handhaven in de omgeving”, stelde Mathoera. Er is ook een team samengesteld onder leiding van de directeur van de Medische Zending dat een plan aan het maken is om de mentale zorg en sociale begeleiding te bieden. Vooral aan de mensen de familie en nabestaanden van zij die omgekomen zijn.