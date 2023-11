Seminar om agrarische financiering te verbeteren in Suriname

Meer dan 50 beleidsmakers, bank- en financiële deskundigen en buitenlandse experts kwamen

bijeen op een hoogwaardig seminar over garantiesystemen en landbouwfinanciering,

georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in samenwerking met het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten van Suriname en de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Financiën & Planning.

Het eendaagse seminar, ondersteund door het Suriname Agriculture Market Access Project(SAMAP), omvatte sessies over de financieringsbehoeften en kansen in de Surinaamse landbouw, perspectieven en visie van de financiële sector voor de economie van het land en discussies over kredietgaranties voor kleine agri-bedrijven in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

Tijdens het seminar zijn internationale experts uit Barbados, Colombia, Costa Rica, Peru en de Verenigde Staten aan het woord geweest om hun inzichten en ervaringen te delen over de werking

van kredietgaranties, inclusief het beleid, institutionele en operationele voorwaarden die nodig zijn voor succes.

Diepgaande discussies en interactieve sessies tussen beleidsmakers, experts en belanghebbenden uit de financiële sector leidden tot de identificatie van noodzakelijke veranderingen en verbeteringen in het huidige garantiesysteem en risicobeheer voor financiering van landbouwbedrijven in Suriname.

De deskundigen zijn de mening toegedaan dat de gezamenlijke inspanning om de uitdagingen en kansen in landbouwfinanciering en kredietgarantiefondsen in het land aan te pakken, noodzakelijk zijn. Het evenement bood een cruciaal platform voor het bevorderen van dialoog, het delen van inzichten en het uitstippelen van een pad voorwaarts voor landbouwfinanciering en kredietgaranties in het land.

De minister van Financiën & Planning, Stanley Raghoebarsing, benadrukte het belang van de landbouwsector voor de diversificatie van de economie van Suriname. Terwijl we de macro-economische omstandigheden in het land verbeteren, moeten we ook de voorwaarden scheppen voor investeringen in de landbouw.

Het evenement van vandaag is een belangrijke inspanning om een groter bewustzijn te creëren van de werking van kredietgaranties om risico’s te verminderen en de kredietverlening aan kleine boeren en agri-bedrijven uit te breiden.

De training in de komende dagen voor kredietbeoordelaars van de banken zal leiden tot meer kennis van de agrarische sector en de beoordeling en financiering van landbouw-waardeketens verbeteren. “Dit zijn de eerste stappen om kredietverlening voor onze landbouwers en agrarische verwerkingsbedrijven te vergemakkelijken”, benadrukte de minister in zijn toespraak.

Het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten werd in 1979 opgericht door het ministerie van Financiën om de toegang tot krediet voor kleine boeren, plattelandsgroepen en kleine en middelgrote agro- ondernemingen te verbeteren.

Ondanks het verstrekken van gedeeltelijke kredietgaranties tot 80% van het krediet voor leningaanvragers met onvoldoende onderpand, is de acceptatie van garantieverzoeken door de bancaire sector belemmerd door verschillende factoren zoals een complex macro-economisch klimaat, beperkende bancaire regelgeving en een gebrek aan promotie en kennis van kredietgaranties.

“Onze discussies van vandaag zullen niet alleen gaan om de technische complexiteit van het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten, maar ook de bredere sociaal-economische impact benadrukken die het heeft voor Suriname. Door financieringsrisico’s te verminderen, ondersteunen we niet alleen bedrijven; we versterken gemeenschappen, verbeteren de voedselzekerheid en bevorderen economische veerkracht. Het is een gezamenlijke reis naar duurzame groei. Uw bijdrage en betrokkenheid vandaag zullen de koers van het agribusiness-landschap van Suriname vormgeven”, benadrukte Rick Soedamah, voorzitter van het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten Suriname, in zijn openingstoespraak.

LVV-minister, Parmanand Sewdien, is ingenomen met de uitwisseling tussen de Surinaamse experts en die uit het buitenland inzake de onderwerpen kredietverstrekking en garanties voor de agro- ondernemers.

Met dit initiatief beoogt FAO/SAMAP de capaciteiten van de landbouwsector in Suriname te ontwikkelen, inclusief de institutionele en beleidsomgeving om de toegang tot financiering voor kleine boeren en agri-bedrijven te vergroten. SAMAP ondersteunt de operationele uitvoering van het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten van Suriname om het financieel systeem te stimuleren en de kredietverlening aan de landbouwsector te vergroten door verbeterde onderpandmodaliteiten.

SAMAP is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van LVV, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met financiering van de Europese Unie. Het belangrijkste doel is het bevorderen van duurzame ontwikkeling van de landbouw door middel van meer concurrerende en veiligere productie, wat zal leiden tot een grotere markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten.