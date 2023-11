Rover met mes probeert politieman te beroven en wordt geschoten in buik

Een 38-jarige rover die afgelopen nacht gewapend met een mes een majoor van politie in Suriname probeerde te beroven, is daarbij neergeschoten. Dit gebeurde rond 01.00u nabij de kruising van de A.L. Waaldijkstraat en Eugene Albert Gesselstraat (Hoogestraat) in Paramaribo.

Volgens de politieman bevond hij zich op voormeld kruispunt waar er een evenement gaande was. Op een gegeven moment liep de majoor naar een afgelegen plek om te urineren. Bij die gelegenheid kwam de verdachte gewapend met een mes op hem af en eiste geld en sieraden van de politieman, die in burger was.

De desbetreffende politieman die lid is van het Regio Bijstand Team Midden, zou volgens zijn verklaring zijn dienstwapen hebben getrokken. Daarmee schoot hij gericht op de rover en raakte hem in zijn buikstreek.

De verdachte zag kans te vluchten. Op bovengenoemde kruising werd de verdachte door omstanders aangetroffen. De Surinaamse politie werd gealarmeerd die een ambulance inschakelde.



De gewonde verdachte R.R. werd daarna door een ingeschakelde ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. Vernomen wordt dat hij onder politiebewaking in het ziekenhuis is opgenomen.

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.