Scooterbestuurder niet aanspreekbaar na aanrijding met auto

Een 27-jarige bestuurder van een zwarte scooter, raakte woensdag betrokken bij een aanrijding op de kruising gevormd door de Zwartenhovenbrugstraat en de Eugene Albert Gesselstraat (voorheen Hoogestraat) in Suriname.

De man was na de klap niet aanspreekbaar en werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Vernomen wordt dat de bestuurder van een witte Toyota Rav4 over de Zwartenhovenbrugstraat reed. Hij sloeg rechts af om vervolgens in de Eugene Albert Gesselstraat te gaan, zonder daarbij rekening te houden met het doorgaand verkeer.

Als gevolg hiervan knalde de scooterbestuurder tegen de auto. Hij kwam te vallen en was daarna niet aanspreekbaar. Het slachtoffer vertoonde een barstwond in zijn mond en heeft een aantal gebroken tanden.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Beide rijtuigen zijn voor verder onderzoek ter herkeuring in beslag genomen door de Surinaamse politie.