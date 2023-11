Lichaam vermiste visser uit Surinamerivier gehaald

Het lichaam van een man die sedert vrijdagmiddag vermist werd, is woensdagmiddag uit de Suriname rivier opgevist. Het gaat om een visser die in de diepte was verdwenen.

Het slachtoffer was vrijdag op een boot bezig met het uitzetten van visnetten, toen het vaartuig omsloeg en de man in het water terecht kwam.

Ooggetuigen zijn na het incident meteen gevaren naar de plaats waar de boot was omgeslagen. De man was echter nergens te bekennen, waarna men vermoedde dat hij in de diepte was verdwenen.

Het lichaam werd gisteren in de rivier ter hoogte van Pheadra gesignaleerd. De Surinaamse politie en de overige instanties werden in stelling gebracht, waarna het lichaam uit de rivier werd gehaald.

Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam naar de mortuarium werd afgevoerd. De politie van Paranam heeft de zaak in verder onderzoek.