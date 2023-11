Man vermist nadat boot omslaat bij uitzetten visnet

De Surinaamse politie kreeg vrijdagmiddag een melding binnen betreffende een omgeslagen boot in de Suriname rivier, ter hoogte van Sei-liba voorbij het dorp Powaka.

Volgens ooggetuigen was een visser bezig visnetten uit te zetten, toen zijn boot door tot nog toe onbekende reden omsloeg.

De getuigen zijn na het incident meteen gevaren naar de plaats waar de boot was omgeslagen, maar de visser was nergens te bekennen. Er wordt ervan uitgegaan dat hij in diepte is verdwenen.

De politie van Paranam en de Maritieme politie werden op de hoogte gesteld en zijn een zoekactie gestart.