Initiatiefnemer BTW-verhogingen vindt dat leven met de dag zwaarder wordt

Parlementariër Evert Karto is één van de initiatiefnemers geweest van de gewijzigde wet voor de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), waardoor nu meer belasting geheven zal worden op brandstof, elektriciteit, water en kookgas. Echter, twee maanden na de goedkeuring van deze verhogingen heeft de volksvertegenwoordiger nu toch begrip voor de strijd die de gezamenlijke vakbeweging hiertegen levert.

“Ik geef ze gelijk. Het leven wordt met de dag zwaarder voor een ieder. En als je het niet meer aankan, moet je dan opkomen voor je rechten. En de regering moet dan aanhoren en de verlichting brengen naar het volk toe”, benadrukt de PL’er.

Karto stelt dat verhogingen en inkomsten van de werkende klasse in balans moeten zijn. Een optie zou zijn om de samenleving nu tegemoet te komen met verhoging van salarissen of een compensatie daarop.

De PL’er zei in september nog blij te zijn dat hij initiatiefnemer is geweest van deze wetswijziging, omdat deze maatregelen nodig zijn om de economische crisis in het land te kunnen overbruggen.

“Ik wil niet dat mijn kinderen of kleinkinderen later nog steeds moeten betalen, omdat wij de durf nu niet hebben om bepaalde maatregelen te treffen. Ik voel mee met de samenleving, maar soms moet je keuzes maken”, benadrukte de volksvertegenwoordiger toen.