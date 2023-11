Pick-up belandt over de kop in trens en veert weer eruit: twee gewonden

De bestuurder van een pick-up en een mede-inzittende zijn woensdagavond kort voor middernacht gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Poerwodadiweg in Suriname.

Het voertuig raakte ter hoogte van het voetbalveld van de weg en belandde in een trens. De wagen veerde daarna weer eruit en landde op vier wielen op straat. De mede-inzittende (jonge vrouw) had geen seatbelt om en was uit de pick-up gevlogen.

De slachtoffers zijn met verschillende verwondingen per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Lelydorp kreeg de melding van het verkeersongeval, maar kon niet ter plaatse gaan omdat er geen dienstvoertuig is. Het ambulancepersoneel van SUR-CAD werd uiteindelijk door omstanders ter plaatse gehaald.

De zwaar beschadigde pick-up is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.