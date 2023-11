19-jarige man negen dagen na zware aanrijding in ziekenhuis overleden

De 19-jarige Shemor M. die op 5 november jongstleden zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Martiun Luther Kingweg in Suriname, is afgelopen dinsdag 14 november aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis.

Het slachtoffer zat als meerijder in een personenauto die over bovengenoemde weg reed, komende vanuit Latour en gaande in de richting van Paranam. Een pick-up kwam vanuit de tegengestelde richting.

Op een bepaald moment haalde de bestuurder van de pick-up zijn voorrijder in en kwam bij die gelegenheid in botsing met zijn tegenligger. Beide autobestuurders en hun meerijders raakten gewond en werden alle vier per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Shemor en de bestuurster van de personenauto raakte zwaargewond en waren niet aanspreekbaar.

Beide autobestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerden niet onder invloed van alcohol of een of ander bedwelmende middel. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan Verkeersunit Paramaribo.