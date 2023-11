Jongeman mishandelt, bedreigt en vernielt woning buurvrouw die politie voor hem belde

De politie in Suriname heeft een 21-jarige man woensdag aangehouden nadat hij zijn buurvrouw zou hebben mishandeld, bedreigd en haar woning met een houwer vernielde. Dit gebeurde aan de Okopipiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de verdachte Donagay S. woensdagochtend met zijn jongere broer in een gevecht was geraakt. De buurvrouw A.M. die het geval zag schakelde waarschijnlijk de Surinaamse politie in.

Dit viel niet in goede aarde bij Donagay die later rekenschap is gaan vragen. Hij liep naar de woning van zijn buurvrouw. Op het balkon vond Donagay een houwer, waarmee hij de ramen, deuren en andere zaken van de woning van zijn buurvrouw vernielde.

Ook de buurvrouw heeft slagen moeten incasseren. Als of dat niet genoeg was bedreigde hij haar met de dood.

Donagay nam het zijn buurvrouw kwalijk dat ze de politie belde. De politie van Rijsdijk heeft de verdachte na de aangifte opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.