Thailand stelt full scholarship beschikbaar voor Surinaamse student

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 3 november 2023 een full scholarship voor studie in het Koninkrijk Thailand in ontvangst genomen van de Honorair consul van het Koninkrijk Thailand, Maurino Pansa, die eveneens de Chief Executive Officer (CEO) is van de Pansa Group of Companies.

Dit gebeurde tijdens een bezoek van de bewindsman aan de Pansa Machine Shop in het district Para. De Honorair consul deed een beroep op de minister om erop toe te zien dat de scholarship goed wordt benut.

De bewindsman vroeg de Honorair consul om namens de Surinaamse regering dank over te brengen aan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X) van het Koninkrijk Thailand voor de full scholarship.

De minister beloofde alles in het werk te stellen om een Surinaamse student in 2024 voor studie te sturen naar Thailand. De Honorair consul heeft aangegeven dat Suriname veel kan leren van Thailand vooral op het gebied van toerisme. Een sector die ook in Suriname naar grotere hoogte moet, aangezien de potentie daartoe aanwezig is.

Mac Andrew heeft op maandag 6 november de scholarship overhandigd aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.