Brunswijk: “Bepaalde prominenten fu VHP e kosi den djuka. Unu no reageer, want unu no wani pori a sani”

Vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft de manier waarop marrons door personen uit Nickerie, voornamelijk parlementariërs van coalitiepartner VHP, worden uitgescholden, afgekeurd.

“Als we kijken naar wat er laatst gebeurd is in Nickerie, dan we si parlementariër, bepaalde prominenten fu VHP e kosi den djuka. Dati djuka disi, blauwkop! Maar unu no reageer. Want unu no wani pori a sani. Djuka no kon na Nickerie fu go teki den sani drape”, zei de tweede man van Suriname zaterdag tijdens de opening van het Congres van de ABOP in Ballroom Prince.

Brunswijk, die de Hindoestaanse bevolkingsgroep meerdere malen ‘den koelie’ noemde, zei dat de ABOP sinds haar ontstaan getypeerd wordt als een djuka-partij. Echter, de realiteit volgens hem is dat de partij weliswaar wel nog steeds door marrons wordt geleid, maar tegenwoordig uitgegroeid is tot een bromki djari waarin alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. En er is ook geen vijandschap tegen andere bevolkingsgroepen. De ABOP wil juist met andere bevolkingsgroepen samenwerken en samenleven.

De ABOP-leider merkte op dat ondanks VHP’ers zich op zo een wijze hebben laten gaan, niemand deze personen tot de orde heeft geroepen. Ook president Chan Santokhi, de partijleider van de VHP, heeft zijn partijgenoten niet gecorrigeerd. Hij benadrukte wel dat indien iemand van de ABOP zoiets zou hebben uitgehaald, de hel dan zou zijn losgebroken. “Maar we hebben niet gereageerd, want we kennen onze waarde en normen”, aldus de politicus.

Volgens Brunswijk heeft de geelzwarte partij voor het eerst zo een Congres georganiseerd, waarbij structuren vanuit het gehele land bijeen zijn gekomen om over diverse vraagstukken te brainstormen en instructies te krijgen over hoe zij de verkiezingen van 2025 tegemoet zullen gaan. Tijdens het Congres is er ook gesproken over hoe er omgegaan zal worden met het landelijk evenredigheidsstelsel en de algemene politieke situatie in het land.

De ABOP-leider merkte op dat etnische politiek de ABOP ook niet zal brengen waar zij wilt zijn. Daarom zullen alle partijgenoten, ongeacht etniciteit, een gelijke behandeling krijgen bij de samenstelling van de 51 namen op de kandidatenlijst.