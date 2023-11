Voor woning geparkeerd busje compleet uitgebrand

De eigenaar van dit busje schrok afgelopen nacht wakker, nadat hij een luide knal hoorde. Toen hij een kijkje nam zag hij dat zijn Toyota Noah busje in brand stond.

Het voertuig stond geparkeerd voor de woning van de aangever aan de Loksistraat in Suriname.

De benadeelde was in diepe rust toen deze rond 03.15u verstoord werd. Hij schakelde de Surinaamse brandweer in, die wist te voorkomen dat het vuur oversloeg.

Het voertuig brandde compleet uit, maar de woning werd door kordaat optreden van de manschappen gered.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.