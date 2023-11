Plan voor verbetering en ontwikkeling van Kwamalasamutu

De Trio-gemeenschap in Suriname heeft een beleidsplan voor een periode van een jaar ter verbetering en ontwikkeling van Kwamalasamutu in elkaar gezet. Het Tareno Plan (Life Plan van de Trio) is op dinsdag 7 november door granman Jimmy Toeroemang aan de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi aangeboden.

Dit ging gepaard met een presentatie in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Hierbij waren ook de ministers Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Marciano Dasai van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (ROM) aanwezig, alsook leden van het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname en andere hoogwaardigheidsbekleders.

President Santokhi heeft aangegeven dat er extra geïnvesteerd dient te worden in Kwamalasamutu. Vanuit het Kabinet van de President zal er ondersteuning gegeven worden zodat er verbetering komt in de woon- en leefomstandigheden van de mensen in het achterland. Het plan moet de volgende generatie een betere toekomst garanderen, waarbij er sprake is van een duurzame ontwikkeling. “De regering wil duurzame ontwikkeling op basis van partnerschap”, merkte het staatshoofd op.

“Door met elkaar samen te werken zal er zeker vooruitgang en succes geboekt worden”, voegde de president eraan toe. Hij riep eenieder op zich in te zetten voor behoud en bescherming van de taal, cultuur, traditie en leefstijl van de Trio-gemeenschap. “We moeten deze rijkdom samen beschermen”, aldus het staatshoofd, dat van mening is dat ook andere gebieden in het zuiden van Suriname ontwikkeld moeten worden. Het beleidsplan is volgens hem een geweldig initiatief en zal opgenomen worden in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP).

“Het document dat vandaag is overhandigd, is het eerste geïntegreerde eigen plan van Kwamalasamutu”, laat Minu Parahoe, directeur van ACT Suriname, optekenen. Het plan is tot stand gekomen na een jaar lang sessies in het binnenland te hebben gevoerd met de gemeenschappen. Tien dorpen zijn deel geweest van dit proces. Directeur Parahoe spreekt van een enerverend traject, dat uiteindelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Het document was binnen acht maanden af. En na alle feedback van de gemeenschappen in het gebied te hebben gehoord, is er een finaal plan in elkaar gezet.

Directeur Parahoe gaf verder aan dat in het plan educatie prioriteit geniet. Verder is het bereikbaar maken van het gebied een grote uitdaging. De Trio-gemeenschap heeft laten weten dat zij geen illegale mijnbouwactiviteiten in het gebied wil. Aan de regering wordt gevraagd werkgelegenheid te creëren en hun leefgebied te beschermen.

Het jaarplan wordt geïntegreerd in het ressortplan van Coeroenie. Daarnaast moet het plan in het nationale beleid worden opgenomen. Het ligt in de bedoeling dat ook een deel van de dorpen van het Matawaigebied hun plan aanbieden, terwijl die van Alalapadu en Sipaliwini in het tweede kwartaal van 2024 af moeten zijn.