Ramautarsing: “Raghoebarsing is uitstekend in het babbelen en Surinamers armer maken”

Econoom Winston Ramautarsing heeft weer van zich laten horen en dit keer richt hij zijn pijlen op minister Stanley Raghoebarsing. Ramautarsing stelt dat Raghoebarsing na 10 maanden als minister van Financiën en Planning in Suriname, nog geen enkele wapenfeiten op zijn naam heeft staan.

Wel zou de bewindsman volgens de oud-VES-voorzitter uitstekend zijn in het babbelen en ervoor zorgen dat het Surinaamse volk in de praktijk steeds armer wordt gemaakt.

“Een waardeloze begroting is zijn wapenfeit. Hij heeft geen wapenfeiten. Hij weet mooi te praten en wat dat betreft geef ik hem wel een 10. Hij is uitstekend in het babbelen”, zei Ramautarsing in een radio-interview.

Hij voerde verder aan dat Raghoebarsing wel een kundige econoom is en dat hij een betere job zou kunnen doen, indien hij meer macht binnen de regering had. Echter zou die net als zijn voorganger Armand Achaibersing niet snappen dat de praktijk heel erg verschilt van de theorie.

“Ik denk dat hij in zijn hart wel begrijpt dat hij een dirty job aan het doen is omwille van de partijpolitiek, een kleine groep mensen die alleen maar rijker worden. Maar hij gaat niet vrijuit, want hij had ook nee kunnen zeggen tegen die job en elk voorstel dat niet door de beugel kon”, aldus Ramautarsing.

Volgens de econoom is Raghoebarsing met de botte bijl bezig te hakken. “In de goudsector laat je het geld dat ze moeten betalen liggen om dan iedereen een BTW-verhoging te laten betalen. Dat is toch tegen alle logica in. Hij is niet aan de macht, maar hij is gewoon een pionnetje in het geheel. Het is Santokhi en de financierders, de kleine groep van Lelydorp, die bepalen wat er gebeurd in het land”, aldus de oud-VES-voorzitter.