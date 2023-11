Man plotseling onwel op straat en komt te overlijden

Op de hoek van de Toekomstweg en de Voetbalstraat in Suriname is een man aan het begin van de avond plotseling komen te overlijden.

Volgens een ooggetuige liep de man rond 18.00u over de Voetbalstraat richting Toekomstweg. Op de kruising aangekomen kwam de man te vallen. Hij werd ondersteund door een omstander en werd op een stoel gezet voor pand nummer 1.

De politie van Livorno werd gealarmeerd die op haar beurt een ambulance inschakelde. Toen de ambulancedienst ter plaatse arriveerde bleek dat de man geen teken van leven vertoonde.

De overige instanties werden in stelling gebracht in verband met het verdere onderzoek. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.