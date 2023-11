Resten van lichaam aangetroffen in de Surinamerivier

In de Suriname rivier zijn vanmiddag de resten van een lichaam dat langs de oever vast zat, aangetroffen. Het stoffelijk overschot verkeerd in verre staat van ontbinding.

Het lichaam dat werd aangetroffen in de omgeving van recreatieoord Leguanapark, zou langere tijd in het water hebben gelegen en is vermoedelijk aangevreten door vissen.

Vernomen wordt dat het gaat om de overblijfselen van een man. Het is vooralsnog onbekend om wie het gaat.

De melding kwam rond 14.00u binnen waarna de Surinaamse maritieme politie, samen met de Forensische Opsporing en medewerkers van een uitvaart bedrijf in een boot stapte(foto) om de resten op te vissen.

Het stoffelijke overschot dat in beslag is genomen, is door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.