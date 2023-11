Voetganger belandt op voorruit en raakt zwaargewond

Een jongeman is vanmorgen rond 11.15 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Hij stak de weg ter hoogte van de Samboerastraat over en werd daarbij geschept door een personenauto.

Het slachtoffer kwam op de voorruit van het voertuig terecht en liep verschillende verwondingen op waaronder een gapende wond aan zijn rug.

De voetganger is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.