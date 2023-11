Neus: “Ga niet naar actie vakbeweging als je geen lid bent”

Activist, politica en ondernemer Maisha Neus vindt dat Surinamers die geen lid zijn van de C-47, COL, de veiligheids- en ziekenhuisbonden, de aangekondigde strijd van deze vakorganisaties niet moeten ondersteunen. Zij stelt dat alle vakorganisaties in Suriname slechts erop uit zijn om de belangen van hun leden te behartigen. Het moment dat de gestelde doelen voor hun leden zijn behaald, wordt de rest gewoon vergeten. Zij noemt onder andere de groep particulieren en hosselaars.

“Wanneer de vakbeweging na een week of twee weken protesteren aan tafel wordt geroepen, dan vergeten ze gewoon de rest. Dit moet een eyeopener zijn voor het Surinaams volk. Jouw belangen worden niet behartigd, want je bent geen lid van die vakbond. Dus no go. There’s no point”, aldus Neus, die stelt veel geleerd te hebben uit de protestacties die zij de afgelopen jaren heeft gevoerd en ondersteund.

Neus voerde aan dat de niet-leden deze houding moeten blijven aannemen, tenzij het Surinaams bedrijfsleven ook meedoet aan de acties en er een concreet plan is waarin aangegeven wordt dat de vakbeweging niet met de regering aan tafel gaat zitten zolang de concrete doelen van alle protesterende groepen zijn gehaald. Zij betwijfelt echter of het bedrijfsleven dit keer gaat meewerken.

“Ik heb sinds het aantreden van deze regering meermalen meegedaan aan acties en je ziet gewoon dat wat onder de regering Bouterse wel kon, onder deze regering niet kan. Dus dan zie je al dat men gekleurd is en waar hun loyaliteit ligt. Natuurlijk, wonderen zijn de wereld niet uit. Maar in ieder geval heeft een actie van de vakbeweging zonder de ondersteuning van het bedrijfsleven geen zin”, aldus Neus, die deze actie ook niet gaat ondersteunen.

Overigens vindt de activist dat de vakorganisaties te laat zijn om te gaan strijden tegen de BTW-verhoging. Toen zij tijdens de protestacties van Organic Movement hiertegen streed, waren deze vakbonden nergens te vinden.

“Het is mosterd na de maaltijd. Als de vakbonden nu op straat willen gaan voor een wet die al is aangenomen, afgekondigd en ingevoerd, is het dan zomaar. Toen je erger kon voorkomen, waar was je? Je was nergens te vinden. Wij hebben toen contact gemaakt via de App, bellen en een officieel schrijven naar alle vakbonden. Amper hebben gereageerd en geparticipeerd. Je kan de put dus niet dempen nadat het kalf verdronken is”, aldus Neus.