Pakittow roept activisten en ontevreden VHP’ers, ABOP’ers en NDP’ers op om actie te ondersteunen

Activist en politicus Stephano ‘Pakittow’ Biervliet ondersteunt de strijd van de C-47, CLO, de veiligheids- en ziekenhuisbonden om de nieuwe BTW-wet rechtvaardiger te maken.

De vakorganisaties hebben vrijdag tijdens een alv in het CLO-gebouw afgesproken dat alle lidbonden dinsdag hun achterban zullen informeren over deze strijd, waarna zij woensdag weer bijeen zullen komen. De locatie van deze bijeenkomst wordt vooralsnog een geheim gehouden.

Pakittow is vandaag ook gaan luisteren naar het besluit van deze vakorganisaties. “Het is best wel een beetje te laat, want ik had ze allang gewaarschuwd”, zei de activist tegenover D-TV. Desondanks vindt hij het een geweldig initiatief van deze vakorganisaties en doet hij daarom een oproep aan alle Surinamers, waaronder ook activisten en ontevreden VHP’ers, ABOP’ers en NDP’ers op om deze actie te gaan ondersteunen.

“Het is nu of nooit. Ifi unu no feti gi a kondre, dan unu musu ready gi den verhoging”, aldus de activist.

De organisator van de uit de hand gelopen protestactie van 17 februari zegt dat hij niet rustig zal zitten vanwege de strafzaak die tegen hem loopt. Alleen vindt hij het wel jammer dat de vakbeweging nu pas acties onderneemt.

“Waarom moest de benzine zo hoog zijn? Waarom niet eerder? Maar liever te laat dan nooit. Ik heb Surinamers achter me. Er zijn mensen die geld vreten van deze regering en ook interne mensen die met schaapskleren naar voren komen”, aldus Pakkitow.

De activist voerde aan de huidige situatie in het land al lang te hebben voorspeld. Zo stelt hij dat de valutawisselkoers voor een US dollar op een gegeven moment op 55 SRD gesteld zal worden vanwege de voorwaarden in het IMF-programma. Ook de grondconversie, welke per 1 november is ingegaan, is naar zijn zeggen alleen in het voordeel van de mensen in de politiek. “Het moet dus onmiddellijk teruggedraaid worden”, aldus Pakkitow.