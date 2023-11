Oxlade live in Suriname op zaterdag 23 december

Op zaterdag 23 december is de Nigeriaanse zanger en songwriter Oxlade live te zien in Suriname. In het @Live Entertainment Center in Paramaribo presenteert G.M.E.1 Oxlade – Ku Lo Sa – in concert with live band.

Hij staat er die dag niet alleen want ook La Rouge, Psycho met live band, Kimberly Ramirez & Pearl Ramos zijn die avond van de partij! Hosted by Chantal Cadogan.

Oxlade, wiens echte naam Ikuforiji Abdulrahman Olaitan is, werd geboren op 22 april 1997 in Lagos, Nigeria. Zijn muzikale reis begon al op jonge leeftijd, en hij heeft sindsdien gestaag aan zijn carrière gewerkt. Zijn muziekstijl omvat elementen van afrobeat, R&B en hiphop, wat heeft bijgedragen aan zijn groeiende populariteit over de hele wereld.

Met zijn opvallende stem en meeslepende teksten heeft hij een sterke aanwezigheid opgebouwd in de internationale muziekscène.

Een van de doorbraken voor Oxlade was zijn samenwerking met de befaamde Nigeriaanse artiest Davido op het nummer “Dun Dun” in 2018. Dit nummer ging viraal en hielp hem in de schijnwerpers te komen. Sindsdien heeft Oxlade talloze hits uitgebracht, waaronder “Away,” “O2,” en “Hold On.”

Zijn muziek heeft wereldwijd miljoenen streams verzameld en wordt gekenmerkt door zijn unieke stemgeluid en diepgaande teksten. Bekijk de flyer hieronder: